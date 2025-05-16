Россия нацелилась на четыре города: эксперт об угрозе нового наступления оккупантов

Российский танк.

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Армия Российской Федерации сосредотачивается на наступлении в направлении четырех ключевых промышленных городов Донецкой области – это Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

Об этом рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев в комментарии "Главреду" .

Эксперт отмечает, что прежде всего для оккупантов важен Славянск, имеющий стратегическое значение из-за соседства с крупнейшими в Европе месторождениями сланцевого газа.

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По словам Снегирева, потеря контроля над этими территориями может сделать невозможным реализацию соглашения о совместной добыче недр из США. Если ВСУ сохранят позиции, страна получит шанс на энергетическую независимость.

Снегирев считает, что в ближайшее время следует ожидать обострения боевых действий в Донецком направлении. Россия постарается установить полный контроль над всей территорией Донбасса. Также российские войска усилят давление на Лиманском и Северском направлениях. Захватчики хотят полностью захватить Луганщину, где под контролем Украины остаются всего два населенных пункта.

"Итак, май будет отмечен высоким уровнем возможной военной эскалации со стороны РФ", - подчеркнул аналитик.

Эксперт считает, если в ближайшие дни Запад продемонстрирует серьезность намерений по введению экономических санкций, это может вызвать определенную реакцию со стороны России. Такой сдерживающий фактор может сыграть немаловажную роль и повлиять на ситуацию перед возможным началом прямых переговоров между Украиной и Россией.

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Ситуация на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ начала наступление по всем направлениям фронта. Впрочем, главным направлением было Сумское. Там было сосредоточено 67 тысяч войск.

Спикер ОТУ "Харьков" Павел Шамшин подтверждает, что летнее наступление ВС РФ началось. Особенно напряженная ситуация в районе населенного пункта Липцы Харьковской области - оккупанты пошли на штурм с бронетехникой, включая танки.

Между тем спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что армия РФ пытается прорваться на границу трех областей - Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. По его словам, сейчас напряженная ситуация в Новопавловском направлении.

Дата публикации 14:20, 15.05.25 Количество просмотров 30 Эти дроны для россиян страшнее смерти! Эксклюзивные подробности спецопераций с Magura