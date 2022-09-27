Россия не атакует "Калибрамы" и "Искандерами": в Воздушных силах рассказали, почему Москва их бережет

Страна-агрессорка Россия может приберегать часть крылатых ракет для того, чтобы наносить удары по объектам критической инфраструктуры зимой.

Об этом во время информационного телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в последнее время россияне не применяют высокоточное оружие — такое как крылатые ракеты "Калибр", Х-101, "Искандер".

"Очевидно, что ракеты враг приберегает для целей, которые считает для себя стратегическими. Это объекты нашей критической инфраструктуры. Возможно, что ракеты приберегает на зиму", — выразился он.

Напомним, российская армия в ночь на 27 сентября атаковала Одесщину тремя дронами-камикадзе. ВСУ удалось уничтожить все три иранских беспилотника.

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