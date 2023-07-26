Россия не атакует ракетами Х-101/555 и накапливает запасы: эксперт рассказал, когда возможен удар

С 24 июня Россия перестала атаковать Украину крылатыми ракетами авиационного базирования Х-101/555.

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал о причинах.

"Это странное явление, поскольку вся остальная номенклатура ракет применяется достаточно активно. При этом, производство Х-101/555 в РФ активное. Всё это заставляет задуматься над вопросом, в связи с чем настолько длительная пауза, даже провал, в использовании этих ракет?", — отметил он.

По его мнению, существует два наиболее реалистичных варианта таких действий РФ: накопление боекомплекта на День Независимости Украины или до отопительного сезона для очередной волны энерго-террора.

"Говоря о производстве Х-101/555, то в месяц этот показатель у россиян составляет 35-40 ракет. То есть, на сегодняшний день, только за счёт производства они увеличили свой БК на 40 ед. Если говорить о терроре на День Независимости, то к тому моменту Х-101/555 будет накоплено не менее 80 ракет", – рассказал Коваленко.

В то же время в период отопительного сезона этот потенциал может составлять не менее 160 ракет. Такое количество ракет может позволить произвести до 3-х массированных ракетных удара, либо растянуть удары ограниченным боекомплектом на месяц и более, в зависимости от периодичности ударов и количества применяемого боекомплекта

"Других причин для данной паузы я не вижу, только подготовка к террору", – заявил эксперт.

Он также сказал, что партнерам Украины в течение следующего месяца, или, максимум трёх, обеспечить поставку Украине комплексов малого, среднего, а так же большого радиуса действия, для предотвращения предстоящей волны террора.

Напомним, на утро 26 июля в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, из них носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до четырех ракет.

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