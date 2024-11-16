Россия усилила борьбу за контроль над оккупированной Украиной частью Курской области в преддверии возможных переговоров с будущей администрацией Трампа.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, после августовского контрнаступления Украина все еще удерживает плацдарм в Курской области, хотя и потеряла около половины первоначальных достижений. На прошлой неделе Россия начала новое контрнаступление, задействовав значительные силы, включая около 10 000 северокорейских военных.

"Понятно, что Москва не начнет никаких переговоров, пока не выгонит из Курска всех украинских солдат", — заявил главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков, добавив, что Путин не хочет, чтобы Курск стал разменной монетой в переговорах.

В то же время Россия усилила риторику мирных переговоров. Глава МИД РФ Сергей Лавров исключил возможность замораживания конфликта по нынешней линии фронта, назвав это "даже хуже" Минских договоренностей.

По оценкам аналитика Black Bird Group Паси Паройнена, украинские войска изначально захватили от 386 до 579 квадратных миль территории. Однако последнее российское наступление, хоть и не очень успешное, привело к дальнейшему сокращению подконтрольных Украине территорий.

Украинские военные сообщают о жестоких боях. Разведчик 82-й бригады Александр рассказал об уничтожении более 50 единиц российской техники за последние дни. Он также стал свидетелем военных преступлений – казни российскими военными украинских пленных.

Оператор беспилотника Артем Ефанов отметил, что российские войска испытывают проблемы из-за сложного рельефа и погодных условий: "Стало сложнее, но у нас есть средства".

Эксперты считают, что Украина рассматривает Курск как потенциальный рычаг в предстоящих переговорах, однако эта операция значительно погрузила украинские войска. По словам аналитика Роба Ли, за последние три месяца российские силы в Украине продвигались быстрее, чем когда-либо с 2022 года.

С приближением зимы ситуация усложняется – опадание листьев усложняет маскировку, а болота могут замерзнуть. Украине придется решать, куда направить ограниченные ресурсы.

"Куда посылать подкрепление? Потому что если вы сосредоточитесь на содержании Курска, это может поставить под больший риск другие участки фронта", – отметил Ли.

В то же время, эксперты сомневаются, что Путин серьезно рассматривает возможность переговоров, поскольку считает, что победа на его стороне. "Его требования, вероятно, будут очень высокими", — считает бывшая помощница генсека НАТО Камиль Гранд.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только при сильной позиции Украины и международной поддержки.

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