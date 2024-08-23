Россия не будет перебрасывать силы с Украины на Курщину — Bloomberg

Вместе с тем операция в Курщине застала Кремль врасплох.
Российское командование решило не выводить войска из Донецкой области Украины, невзирая на то, что Вооруженные силы Украины продолжают вести успешное наступление в Курской области РФ.
Об этом сообщает Bloomberg.
Анонимный источник сообщил, что российское военное командование решило не передислоцировать силы с линии фронта на Донбассе, чтобы помочь остановить продвижение ВСУ в Курской области РФ.
Вместе с тем, издание отмечает, что операция украинских военный в курской области застала Кремль врасплох.
Издание пишет, что Россия могла перебросить в Курскую область часть войск из Украины, но это не войска, которые задействованы непосредственно на передовой.
Напомним, ранее сообщалось, что в Курской области ликвидирован кадыровский командир с позывным "Шустрый".
Кроме того, мы также информировали, что командующий Воздушными силами ВСУ показал боевую работу авиации в Курской области РФ.
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