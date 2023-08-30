Россия не будет проводить расследование по авиакатастрофе самолета Пригожина

Россия не собирается проводить по международным правилам расследования авиакатастрофы самолета Embraer, в которой погиб главарь террористов Евгений Пригожин.

Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, руководитель авиационной бригады CENIPA Марсело Морено направил в РФ письмо с вопросом, будет ли Россия приступить к расследованию авиакатастрофы.

Впоследствии РФ направила ответ от Межгосударственного авиационного комитета РФ, в котором говорится, что российская сторона не планирует начинать расследование.

Интересно и то, что бывшие следователи обратились в РФ и заявили, что Россия должна согласовать расследование с CENIPA, поскольку США и другие западные правительства подозревают Кремль в причастности к крушению самолета, который, по их словам, имеет хорошие показатели безопасности.

“Я думаю, что это очень грустно. Я думаю, что это вредит прозрачности российского расследования», — сказал в ответ на отказ РФ американский консультант по авиационной безопасности и бывший следователь Джон Кокс.

Напомним, что прощание с предводителем вагнеровцев Евгением Пригожиным прошло в "закрытом формате".

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