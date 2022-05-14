Россия не дает согласия: Турция готова направить судно для эвакуации военных из "Азовстали"

Россия не дает согласия: Турция готова направить судно для эвакуации военных из "Азовстали"

Представители Турции обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским свою готовность провести морским путем эвакуацию раненых военных из "Азовстали" в Мариуполе.

Россия не дает свое согласие на такую эвакуацию защитников Мариуполя.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, пишет Reuters.

Он рассказал, что лично обсуждал возможность морской эвакуации раненых украинских военных с Зеленским еще две недели назад. Предложение Турции остается на "столе переговоров", хотя российская сторона не дала согласия на него.

"Наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и гражданских лиц в Турцию", — отметил спикер президента Турции.

Он добавил, что согласно предлагаемому плану, эвакуированных из "Азовстали" сначала бы доставили по суше в порт Бердянск, а затем турецкий корабль доставил бы людей в Стамбул.

Напомним, 14 мая вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что украинские власти готовятся подписать документ об эвакуации из "Азовстали". Он может быть заключен через посредство Китая или Турции. Также его должны подписать представители "Красного креста".

Отметим, что на сегодняшний день на "Азовстале" остаются около 600 раненых в условиях антисанитарии, без воды, еды и медикаментов.

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