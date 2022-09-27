Россия не допускает членов ООН к украинским военнопленным — глава миссии

Украина, в свою очередь, беспрепятственно предоставляет доступ представителям ООН к российским военнопленным.

Россия до сих пор не допускает миссию ООН в места содержания Россией украинских военнопленных.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на презентации во вторник, 27 сентября, нового доклада Управления ООН по правам человека по Украине за период с 1 февраля по 31 июля 2022 года, пишет Укринформ.

"В течение отчетного периода наши специалисты по правам человека имели беспрепятственный доступ к местам интернирования военнопленных на территории, контролируемой правительством Украины. С другой стороны, нам не был предоставлен конфиденциальный доступ к местам интернирования украинских военнопленных на территории, контролируемой вооруженными силами РФ или связанными вооруженными группами", — подчеркнула она.

По ее словам, информация, которую получает ООН, свидетельствует о том, что для находящихся в российском плену украинских защитников существуют серьезные риски касательно здоровья безопасности.

"Они испытывают жестокое обращение. Кроме того, унижают и их достоинство. Такое обращение с украинскими военнопленными носит систематический характер как на оккупированных территориях, так и в местах интернирования в РФ", — резюмировала Богнер.

Напомним, Украина представила проект Специального международного трибунала, который должен наказать Россию.

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