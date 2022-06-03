Россия не достигла первоначальных целей, а потому сосредоточилась на Донбассе: британская разведка о 100 днях войны

Россия не достигла первоначальных целей, а потому сосредоточилась на Донбассе: британская разведка о 100 днях войны

С начала войны России, 24 февраля, оккупантам государства-террориста не удалось добиться своих первоначальных целей по захвату Киева и украинских центров власти.

К отражению наступательных операций России привели устойчивое украинское сопротивление и неспособность обезопасить аэродром Гостомеля в первые 24 часа полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании, посвященная 100 дням войны.

После провала первоначального плана, в частности, из-за плохого тактического исполнения, Москва адаптировала свой оперативный план, сосредоточив внимание на Донбассе. Сейчас захватчики достигают там тактического успеха. Россия контролирует более 90 процентов Луганской области.

"Российские вооруженные силы создали и сохранили динамику. Пока, похоже, удерживают инициативу над украинским сопротивлением", — говорится в строительстве.

В то же время государство-террористка не смогло создать маневр или движение на других фронтах или направлениях. Армия РФ перешла к обороне.

"Россия достигла этих недавних тактических успехов за счет значительных потерь ресурсов и за счет концентрации сил и огня на одной части общей кампании. По сравнению с первоначальным планом России, ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того чтобы Россия достигла хоть какого-либо успеха, ей потребуются постоянные огромные инвестиции человеческой силы и оборудования, и, вероятно, понадобится еще значительное время", — отмечают в разведке.

Напомним, сто суток продолжается героическое противостояние украинской нации российскому военному вторжению. За прошедшие сутки на Славянском направлении россияне оборудуют позиции, на Попаснянском — понесли потери. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 3 июня.

Читайте также: