Россия не достигла своих целей в войне и уже не сможет добиться переломных моментов: заявление нардепа

Вениславский заявил, что РФ уже проиграла войну, а помощь Запада во всех ее проявлениях обеспечит скорейшую победу Украины.

Россия не достигла в войне против Украины тех целей, которые ставила перед собой. Кроме того, страна-агрессор уже не сможет достичь каких-либо переломных моментов.

Такое мнение член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский высказал в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, есть только какие-то ситуативные достижения РФ, которые она пытается продемонстрировать как стратегические.

"Третьей мировой войны не будет, поскольку Российская Федерация уже проиграла в Украине, об этом говорят практически все международные аналитики. Тех целей, которые РФ ставила перед собой, она не достигла и не достигнет. Есть только какие-то ситуативные достижения, которые она пытается продемонстрировать, но они такого значения точно не имеют, потому что бои за Бахмут, за Соледар на Донетчине продолжаются уже полгода. И все эти полгода, если посмотреть пропагандистские каналы России, они отчитываются о том, что вот уже и Бахмут окружен и взят, и Соледар. Меньше с тем, мы ведем бой", — рассказал Вениславский.

"Вся эта ситуация свидетельствует о том, что Россия никаких переломных моментов в войне против Украины достичь уже не сможет. А помощь Запада во всех ее проявлениях обеспечит нашу скорейшую победу", — подчеркнул нардеп.

По его мнению, весь мир увидел, что Россия – это мыльный пузырь.

"После того, как Россия продемонстрировала свою неспособность достигать целей, задекларированных и неоднократно озвученных в публичной плоскости, весь мир увидел, что РФ – это мыльный пузырь, который пропаганда раздула до невиданных размеров, и которые под собой основы не имеют. И хваленая мощь российской армии тоже уже для всех понятна", — заметил глава комитета Рады по безопасности.

Он добавил, что Украина своим примером консолидировала весь цивилизованный мир, придерживающийся ценностей, свободы, демократии, прав и свобод человека. Вениславский отметил – мир понимает, что зло, которое ассоциируется с РФ сегодня, необходимо ликвидировать или максимально нивелировать.

Напомним, в начале января в ГУР Минобороны Украины сообщили о неизменности стратегических целей президента РФ Владимира Путина в войне. Речь идет об уничтожении украинского народа и государственности. Кроме того, в 2023 году страна-агрессор будет пытаться полностью захватить Луганщину, Донетчину и удержать сухопутный коридор в Крым.

Это подтвердил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он сказал, что Путин не изменил своих планов и целей по поводу войны в Украине, но Кремль нельзя недооценивать. По словам генсека Альянса, российский диктатор показал, что готов терпеть потери и страдания.

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