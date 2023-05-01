Россия не готова к контрнаступлению Украины, последние три дня это показали — CNN

У РФ уже нет тех сил и той мощи, особенно в профессиональной части за счет уничтожения профессиональных войск.

Контрнаступление Украины неизбежно, и то, как обе стороны к этому готовятся, много говорит о текущей боеготовности.

Об этом сообщает CNN.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что подготовка подходит к концу, а президент Зеленский заверил, что контрнаступление состоится, но дат не назвал.

"Возможно, оно уже началось, возможно, начнется через несколько недель", — пишет издание.

Тем временем Москва находится на этапе "драки в баре перед закрытием заведения".

"После потерь Харьковской области и Херсона они в течение семи месяцев готовились к следующей цели контрнаступления Украины — Запорожской области", — отмечают журналисты.

Они действительно готовились, сеть выкопанных россиянами окопов видна из космоса, но эта видимость оборонительных построений не всегда равна эффективности.

"Они большие, да, но их тоже все видят в Google, что не очень хорошо в эпоху высокоточных ракет и быстрого продвижения бронетехники", — говорится в публикации.

О том, что РФ не готова к контрнаступлению ВСУ, указывают именно события последних трех дней. Во-первых, увольнение замминистра Минобороны РФ из логистической части Михаила Мизинцева. В российском оборонном ведомстве никак не объяснили такую кадровую перестановку, а просто утвердили Алексея Кузьменко на новой должности.

О том, что запасы боеприпасов в ВС РФ истекают, известно давно. Но заявление, предусматривающее неизбежность провала еще до начала контрнаступления, выглядит попыткой снять с себя ответственность. Внутренних раздоров и разобщенности в российском военном руководстве становится все больше, отмечают журналисты.

Ранее британский военный аналитик Шон Белл заявил, что в начале весеннего контрнаступления ВСУ будут разрушать логистику российских войск. Это может начаться в южной части Украины, в районе сухопутного коридора, связывающего РФ с территорией Крыма, считает он.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска почти готовы к контрнаступлению. Практически вся обещанная западная бронетехника уже поступила в ВСУ.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов назвал ожидаемое контрнаступление ВСУ "решающей битвой" этой войны. Но не назвал точную дату, когда она начнется.

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