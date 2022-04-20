Россия не готова к мирному урегулированию – Зеленский

Россия не готова к мирному урегулированию – Зеленский

Президент Украины заявил, что готов к диалогу по завершению войны.

Российская Федерация не готова к мирному урегулированию.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве, передает "Укринформ".

"Они (россияне – ред.) не готовы к мирному урегулированию... Это так же, как они выходили постоянно с медиасигналами, пока не начали полномасштабное вторжение", — сказал президент.

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Зеленский также заявил, что готов к диалогу по завершению войны.

"Хочу я этого или этого не хочу, я готов к диалогу относительно конца войны с президентом РФ", — сказал глава украинского государства.

Напомним, Зеленский также прокомментировал наступление на Донбассе, президент убежден, что Россия не останавливается в своем кровавом желании уничтожить украинцев.

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