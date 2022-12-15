Россия не готовилась к длительной войне: эксперт описал критическую ситуацию с оружием и техникой

Россия сама себя загнала в тупик и ее положение дальше будет только ухудшаться, считает экс-замглавы СБУ.

В России на сегодняшний день очень критическая ситуация с обеспечением войска, ведь страна-агрессор не была готова к длительной войне.

Такое мнение генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы спецслужбы Виктор Ягун выразил в эфире телеканала "FREEДОМ".

"У них (в РФ – ред.) все, что было подготовлено, базировалось на блефе и на возможности игр. Если блицкриг не удастся, они не рассчитывали на то, что нужно запускать заводы и поднимать их, нужно рассматривать возможность расконсервации техники", – рассказал Ягун.

Теперь российские оккупанты уже начинают использовать в войне против Украины те ресурсы, которые в ближайшее время очень трудно будет пополнить.

"Это не только снаряды, которые они сейчас пытаются на ходу производить и сразу отправлять на фронт. Они часто используют снаряды уже 40-летней давности. Это и ресурсы бронетехники, которые тоже нужно восстанавливать", – уточнил генерал-майор запаса СБУ.

Он добавил, что у России также огромная проблема с предприятиями. Там нет рабочих мест, станков и возможностей, которые были у СССР. Ведь тогда была кооперация в том числе с привлечением других бывших республик.

Ягун также оценил, что, несмотря на желание провести импортозамещение и закрыть ряд особо насущных вопросов, россияне не были готовы, что все нужно делать сразу.

"Специалисты говорят, что для восстановления количества тех снарядов, которые уже использованы Российской Федерацией, им нужно минимум семь лет. То есть в ближайшее время они столкнутся с огромной проблемой — где что брать, если не решат проблему пополнения", — прогнозирует экс-замглавы СБУ.

Он добавил, что Россия сама себя загнала в тупик и ее положение дальше будет только ухудшаться.

"Проблема России – это проблема самой России. Надо думать перед тем, как что-то делать, надо просчитывать хотя бы на несколько шагов вперед. Они этого не сделали. И сейчас сами себя загнали в угол, в патовую ситуацию, и каждый следующий шаг только усугубляет положение", – отметил Ягун.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что Россия примерно 3,5-4 года интенсивно наращивала ресурсы для войны против Украины. Страна-агрессор имела ресурсов на 3,5 месяца для достижения цели, но потеряла потенциал, выбрав неправильную позицию.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что вскоре у РФ может возникнуть существенный дефицит артснарядов. Ведь за два дня войны противник использует больше, чем производят за месяц в России.

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