Россия не хочет мира с Украиной: посольство Британии — о утренних ракетных обстрелах

Россия демонстрирует реальные намерения не останавливать агрессию против украинцев, считают в посольстве Британии.

Посольство Британии отреагировало на ракетную атаку России по Украине 29 декабря. Посол Британии Мелинда Симмонс уверена, что "Россия не хочет мира с Украиной, она хочет покорить Украину".

Об этом посол Британии в Украине написала в Twitter.

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Дипломат отметила, что, продолжая атаковать Украину, Россия демонстрирует реальные намерения не прекращать агрессию против украинцев.

"Российские ракеты запущены по Украине. Ранены гражданские. Россия исключает мирный план, предложенный президентом Зеленским. Россия не хочет мира с Украиной — она хочет покорить Украину", — говорится в ее сообщении.

Утренняя атака России 29 декабря

Утром 29 декабря Россия снова массированно обстреляла украинские города. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Львовской, Ивано-Франковской областях. Так, вражеская ракета попала в один из энергетических объектов Ивано-Франковской области. Кроме того, в регионе зафиксировано падение ракет, которые будут обезврежены впоследствии.

Также во время масштабной воздушной тревоги российская ракета попала в жилой дом в деревне в Прикарпатье. Фото попадания показал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В Минобороны Украины сообщили, что во время массированных ракетных обстрелов по Украине 29 декабря Россия выпустила более 69 ракет. Украинским военным удалось сбить 54 вражеских ракет.

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