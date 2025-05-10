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Россия не хочет мира: в СНБО сказали, что может заставить Путина изменить решение
Диктатор Путин не демонстрирует желание закончить войну против Украины.
В СНБО считают, что Россия не хочет мира. Впрочем, на эту мысль могут повлиять осознание возможных потерь.
Об этом пишет руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
Он отмечает: скоро станет ясно, за что выступает Россия — за мир или войну.
«Я считаю, что мира они не хотели и не хотят. Но ведь на желание всегда влияют инструменты и аргументы возможных потерь. Увидим», — написал он.
Скорее всего, решение РФ может измениться из-за осознания последствий отказа от мирного урегулирования.
Ранее речь шла о том, что за минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать более 1300 кафиров. Россияне тоже потеряли немало техники.