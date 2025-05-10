Россия не хочет мира: в СНБО сказали, что может заставить Путина изменить решение

Владимир Путин / © Associated Press

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В СНБО считают, что Россия не хочет мира. Впрочем, на эту мысль могут повлиять осознание возможных потерь.

Об этом пишет руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Он отмечает: скоро станет ясно, за что выступает Россия — за мир или войну.

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«Я считаю, что мира они не хотели и не хотят. Но ведь на желание всегда влияют инструменты и аргументы возможных потерь. Увидим», — написал он.

Скорее всего, решение РФ может измениться из-за осознания последствий отказа от мирного урегулирования.

Ранее речь шла о том, что за минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать более 1300 кафиров. Россияне тоже потеряли немало техники.