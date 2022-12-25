Россия не хочет переговоров, а пытается избежать ответственности — Подоляк

Советник главы ОП подчеркнул, что необходимо "двигаться к трибуналу".
Россия не хочет переговоров, а пытается уйти от ответственности, поэтому ее должен ждать трибунал.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Субъекту Путину нужно вернуться к реальности:
1. Россия единолично напала на Украину и убивает граждан. Никаких других "стран, мотивов, геополитики" нет.
2. Россия не хочет переговоров, а пытается уйти от ответственности. Это очевидно, поэтому двигаемся к трибуналу", — написал Подоляк.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания международного специального трибунала для привлечения российских руководителей к ответственности уже сейчас до завершения войны.
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