Россия не хочет переговоров, а пытается избежать ответственности — Подоляк

Советник главы ОП подчеркнул, что необходимо "двигаться к трибуналу".

Россия не хочет переговоров, а пытается уйти от ответственности, поэтому ее должен ждать трибунал.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Субъекту Путину нужно вернуться к реальности:

1. Россия единолично напала на Украину и убивает граждан. Никаких других "стран, мотивов, геополитики" нет.

2. Россия не хочет переговоров, а пытается уйти от ответственности. Это очевидно, поэтому двигаемся к трибуналу", — написал Подоляк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания международного специального трибунала для привлечения российских руководителей к ответственности уже сейчас до завершения войны.

Трибуналу не избежать, доказательства преступлений Путина уже собраны

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