"Россия не хочет тягаться с НАТО": в Пентагоне рассказали о расчетах Путина

"Россия не хочет тягаться с НАТО": в Пентагоне рассказали о расчетах Путина

В Пентагоне уверены, что Путин не желает конфликта с НАТО. Если же Россия решится, это сразу перерастет в "другой вид соперничества".

Президент Российской Федерации Владимир Путин не желает конфликта с НАТО. Если Россия решит напасть на одного из членов НАТО, это сразу изменит правила игры.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления перед законодателями Палаты представителей, сообщает журналист Джефф Селдин.

"Если посмотреть на расчеты Путина... Мое мнение таково, что Россия не хочет тягаться с НАТО", — заявил Остин.

По его словам, в НАТО насчитывается 1,9 млн. военнослужащих. В то же время, Альянс обладает самыми передовыми возможностями в военной сфере. Если же Россия решится, это сразу перерастет в "другой вид соперничества".

В свою очередь генерал Марк Милли подчеркнул, что НАТО способно ответить на любую форму или способ эскалации, в том числе и со стороны России.

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"Мы отслеживаем это каждый божий день. Это одна из важнейших вещей, которые мы делаем, отслеживая потенциальный риск эскалации в любой сфере. Готовы ли США ответить, если Россия по какой-то причине пойдет на эскалацию? Да, мой краткий ответ, конечно да. В военном отношении мы очень способны ответить на любую форму или способ эскалации по указанию президента", — резюмировал Милли.

Также Милли отметил, что Россия запустила по Украине от 10 до 12 гиперзвуковых ракет. Военное руководство США заявляет, что использование Россией гиперзвукового оружия в Украине "не сыграло существенную роль" в ходе войны.

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