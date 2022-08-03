"Россия не хочет завершать войну": Зеленский — о стягивании в Украину вражеской военной техники и вооружения

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что Российская Федерация не намерена завершать войну. Об этом свидетельствует стягивание в Украину российской военной силы.

В частности, глава государства обратил внимание на увеличение российских резервов на юге Украины.

Об этом глава Украины Владимир Зеленский сказал в традиционном видеообращении поздно вечером 3 августа.

"Если бы Россия действительно реально хотела окончания войны, она бы не взимала сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей", — сказал украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что террор можно остановить только "общей несокрушимой силой" — борьбой.

"Ну и вообще это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на воюющую против этих ценностей Россию. Поэтому нужно бороться, нужно бить террористов на нашей земле, нужно распространять информацию об украинских интересах и добывать для Украины успехи, добывать победы. Каждому и каждой на своем уровне – и украинцам, и партнерам. Террор можно остановить только общей несокрушимой силой", — отметил политик.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что настоящие боевые действия начнутся в течение недели. Происходящее сейчас "это только цветочки", отметил советник главы ОП.

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