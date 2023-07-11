Россия не имеет военной мотивации, чтобы подорвать ЗАЭС – объяснение эксперта

Военный эксперт объяснил суть игры Путина и угрозы теракта на Запорожской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин устраивает политические игры, угрожая подорвать Запорожскую АЭС, в попытках шантажировать Запад, однако сценарий подрыва оккупантами Запорожской АЭС – это что-то из "разряда фантастики". У России нет ни военной, ни политической мотивации.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Если подрыв плотины Каховской ГЭС имел хотя бы какую-то военную целесообразность, то здесь это выглядит просто шизофренически. И Путин понимает, что это приведет к большим последствиям на международной арене", — заявил Жирохов.

Россия использует Запорожскую АЭС как раздражитель для Украины и Запада. В то же время атомная станция, по которой украинские Силы обороны никогда не нанесут удара, превратилась в хаб для хранения оружия врага.

"Очевидно, что Украина никогда не будет наносить удары по Запорожской АЭС, по Энергодару, местность вокруг размещена в зоне поражения украинских средств, тех же Storm Shadow и тому подобное", — отметил он.

Напомним, в ГУР оценили возможность теракта на Запорожской АЭС и назвали цели врага.

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