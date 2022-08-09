Россия не может обеспечить существенное продвижение в Донецкой области, концентрирует усилия на юге: разведка Британии

Впрочем, в минувшие выходные армия страны-агрессры России продолжала концентрировать усилия на укреплении обороны на юге Украины.

Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что за последние 30 дней наступление российских военных на Бахмут было самым успешным на Донбассе Впрочем, за это время оккупантам удалось продвинуться лишь на десять километров.

Британские разведчики отмечают, что на других участках Донбасса, где армия агрессорки Российской Федерации пыталась прорваться, военные продвинулись не более 3 км в месяц.

"Несмотря на длительное интенсивное использование артиллерии в этих районах, Россия не смогла собрать боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение", — подчеркивают в разведке Британии.

Как сообщалось, публицист и политолог Андрей Пионтковский говорит, что план диктатора Путина в войне обречен. Более того – главные задачи – это "взять Киев за три дня" и уничтожить украинское государство — провалились еще в первые дни войны.

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