Россия не может остановить наступление в Курской области: сколько военных не хватает — The New York Times

По оценкам американского издания, Украина задействовала в операции около 10 тысяч военных.

России нужно от 15 до 20 бригад или не менее 50 тысяч военных, чтобы вытеснить ВСУ с российских территорий, которые Силы обороны Украины заняли во время наступления в Курской области.

Такие оценки анонимных чиновников из США приводит The New York Times.

В издании отметили, что в настоящее время армия РФ "даже близко не имеет" нужного количества сил в приграничных районах.

При этом Украина, по оценкам The New York Times, задействовала в операции около 10 тысяч военных.

Американские чиновники и аналитики считают, что чем больше территории РФ захватит украинская армия, тем сложнее ей будет защищать их от российского контрнаступления.

При этом они предполагают, что Украина не намерена удерживать позиции в Курской области слишком долго. На это, якобы, указывает, что ВСУ не роют траншеи, не минуют поля и не возводят заграждения, способные замедлить российскую бронетехнику.

В то же время, один из чиновников Пентагона заявил, что задержка в строительстве оборонных линий не обязательно означает, что Украина не хочет удерживать занятые позиции. Он предположил, что украинские военные могут продвинуться еще дальше и уже после этого уйти в оборону.

The New York Times пишет, что украинской армии удалось захватить несколько населенных пунктов в Курской области, но главная цель наступления — заставить Россию перебросить войска с востока Украины в Курскую область — пока не достигнута.

На прошлой неделе издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что командование российских войск перебросило в Курскую область всего пять тысяч военнослужащих из Украины.

Напомним, американский институт изучения войны считает, что российские оккупанты перекидывают войска с севера Харьковской области, чтобы сделать невозможным продвижение ВСУ на Курщине.

Мы должны были сделать это раньше! - Зеленский о наступлении ВСУ на Курскую область

Читайте также: