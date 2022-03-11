Россия не может победить ВСУ, а потому запугивает население террористическими методами войны — Генштаб

Россия не может победить ВСУ, а потому запугивает население террористическими методами войны — Генштаб

Вместе победим! Слава Украине!

Российские оккупанты не могут достичь поставленных целей, а потому существует высокая вероятность усиления Российской Федерацией террористических методов ведения боевых действий.

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Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Речь идет о нанесении ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, запугиванию местного населения, проведению информационных, психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространению дезинформации, захвату местного населения в заложники.

Вместе с тем части и подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продолжить наступление по всем направлениям. Для этого проводятся мероприятия по формированию и слажению резервов на территории Российской Федерации. Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность. Противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, ведущих боевые действия.

"Российские оккупанты продолжают проводить воздушную разведку позиций наших войск в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах", — говорится в сообщении.

Также с целью втягивания Республики Беларусь в войну против Украины противник прибегает к провокационным действиям. По имеющейся информации авиация ВКС РФ нанесла удар по населенным пунктам на территории Республики Беларусь, что вблизи государственной границы Украины. В целях маскировки Российская Федерация совершила атаку с воздушного пространства Украины.

"Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны дают достойный отпор оккупантам, нанося ему значительные потери в живой силе и военной технике. Морально-психологическое состояние противника крайне низкое. Он деморализован, отдельные оккупанты сдаются в плен! Вместе победим! Слава Украине", — говорится в сообщении.

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