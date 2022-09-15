"Россия не может принести ничего, кроме геноцида": Зеленский озвучил ужасные последствия оккупации Харьковщины

После отступления российской армии на освобожденной территории Харьковщины в некоторых селах не осталось ни одного уцелевшего дома.

За пять месяцев оккупации Харьковщины российская армия даже не пыталась что-то сделать для людей, а только уничтожала, забирала и вывозила.

Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении, которое появилось в ночь на 15 сентября.

“Оставили после себя опустошенные деревни, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Оккупанты оставили школы, превращенные в свалки, и церкви – разбитые, превращенные буквально в туалеты”, — перечислил последствия пребывания оккупантов на Харьковщине президент.

По его словам, теперь в освобожденные районы Харьковской области получили доступ украинские и иностранные журналисты.

“Мир должен увидеть эти разрушения, почувствовать боль, которую Россия принесла украинцам. Наши правоохранители уже получают свидетельства об убийствах, о пытках, о похищении людей оккупантами”, — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что то, что мир увидел в Буче, то, что происходило на деоккупированной территории Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, является доказательствами геноцида против украинцев.

"[Это] доказательства того, что Россия не может принести ничего другого, кроме геноцида", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины сообщило о начале работ по восстановлению разрушенных дорог и налаживании переправ в деоккупированных населенных пунктах Харьковской области.

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