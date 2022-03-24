Россия не может просто так выйти из Украины: Подоляк объяснил, что нужно для освобождения блокадных городов

Россия не может просто так выйти из Украины: Подоляк объяснил, что нужно для освобождения блокадных городов

Если РФ признает поражение, то упадет миф Путина о якобы "самой мощной" армии мира.

Украина способна за неделю освободить временно находящиеся в российской блокаде города. Но для этого нужно достаточное количество оружия, в частности ПВО и крылатые ракеты, которые власть просит у международных партнеров.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.в интервью НВ.

"Мы хотим деблокировать города, но у нас не хватает достаточного количества оружия, о котором мы как раз и договариваемся с нашими партнерами. Желательно, чтобы эти партнеры все же поняли: если они не хотят видеть такое действительно огромное количество убитых гражданских, убитых детей, это нужно что-то делать. Не хотите закрывать небо — дайте ПВО. Это же понятно, что россияне воюют крылатыми ракетами против гражданского населения. Дайте ПВО и не будете видеть этого", — сказал Подоляк.

По его словам, Украина способна самостоятельно деблокировать свои города, но для этого ВСУ нужны крылатые ракеты, по которым они смогут подвинуть оккупантов.

"Сделайте конкретные небольшие шаги, если вы сами уже не хотите сюда заходить, поскольку считаете, что это только увеличит эскалацию. Я, правда, не понимаю этого: что такое "увеличить эскалацию"? Вот идет полномасштабное вторжение, гибнут гражданские люди, 900 крылатых ракет уже выпущены по территории Украины. Это не война? Это что маленький локальный конфликт? На уровне одной деревни что ли? У нас разрушены многие города не каких-то маленьких, а где по 20-30 тыс. человек жило. У нас 12 млн. мигрантов внутренних, убегающих от войны. И это понятно: не будут жить женщины, дети или больные люди там, где постоянно бомбят жилые кварталы или больницы", — подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса президента отметил, что если бы партнеры делали такие действенные шаги, то армия в течение недели могла бы деблокировать многие наши города.

"Россия не может получиться просто так из Украины. Почему? Потому что тогда упадет глобальный миф, который 20 лет создавал г-н Путин, более мощной в мире, более агрессивной нет. Если они проиграют Украине, то все на этом закончится. А для них мировоззренчески это главное. Поэтому, пожалуйста, помогите, дайте еще большее оружие, ПВО — и ​​мы деблокируем наши города. Гуманитарной катастрофы не последует. После этого займемся экономикой, чтобы люди возвращались и начинали работать над реанимацией страны, и у нас люди перестанут ехать заграницу, бежать от войны. Помогайте", — подытожил он.

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