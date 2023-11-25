Россия не может удержать контроль над левым берегом Херсонщины: Коваленко объяснил причину

Начиная с февраля 2023 года российские "военкоры" постоянно создавали панические волны, сообщая, что на левом берегу Днепра в Херсонской области Силы обороны Украины приступили к формированию плацдарма. Такие заявления звучали с завидной регулярностью и даже завершались скандалами и внутренней грызней у россиян, но только в ноябре украинская сторона стала официально признавать наличие плацдарма на левобережье.

Так почему же, несмотря на ряд преимуществ, оккупанты не могут удержать контроль над левым берегом, об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в рамках совместного проекта с OBOZ.UA.

Что представляет собой ГВ "Днепр"

Сам факт формирования Силами обороны Украины плацдарма в столь невыгодных условиях, при количественном превосходстве противника и отсутствии полноценной логистики, казался чем-то невероятным.

Посудите сами, российская группа войск "Днепр" на сегодняшний день численно составляет:

личный состав – около 68 тысяч;

танков – около 380;

ББМ – около 900;

ствольной артиллерии – около 500;

РСЗО – 80.

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На первый взгляд это довольно крупная и мощная группировка, которая должна иметь возможность осуществлять полный контроль левого берега. Но ответ на вопрос, почему такая группа войск не может противодействовать СОУ, кроется в деталях.

Для начала давайте опишем данную группировку не просто цифрами, а параметрами штатной комплектации по аналогии с батальонной тактической группой (БТГр).

Численно 68 тысяч человек – это 85 БТГр. В свою очередь, 85 БТГр – это штатно 935 танков. Вместо этого у ГВ "Днепр" – 380 (или 40% от штатного количества). Аналогично и боевых бронированных машин у 85 БТГр должно быть 2805, а их 900 (или 32% от штата). Артиллерия в составе 85 БТГр – это 1020 стволов, но в наличии на самом деле 500 (49% от штатного количества).

То есть при всей своей на первый взгляд грозности группировка критически недоукомплектована. В свою очередь, отсутствие полноценной комплектации подразделения ограничивает возможности по его эффективному применению. И не только.

Группе войск в 85 БТГр необходимо контролировать почти 250 км левого берега Днепра в Херсонской области. То есть если сухо и утрированно, то одна БТГр на 3 км левого берега. А если не сухо и не утрированно, то это без учета тыловой зоны – следовательно, концентрация имеет совсем другой вид.

При этом российские войска по левому берегу имеют проблему с применением своей немногочисленной техники, поскольку у Сил обороны Украины имеется преимущество контрбатарейной борьбы – благодаря высотам правого берега и господству дронов. Второе стало возможным благодаря как нехватке комплексов РЭБ для борьбы с дронами, так и существованию рисков применения данных комплексов вблизи линии боевого столкновения с учетом господства украинской артиллерии.

Кроме того, командование российских оккупационных войск лишено возможности развертывания частей для мобильного реагирования на возникающие угрозы. То есть ни о каком оперативном уровне противодействия СОУ говорить не приходится, ведь любая такая инициатива сразу же будет наказуема соответствующим ударом.

Российские оккупационные войска (РОВ) уже утратили контроль над дорогой первого рубежа, идущей из Олешек через Песчановку, Казачьи Лагери, Крынки, Корсунку и на Новую Каховку. Подразделения РОВ уже не могут использовать ее полноценно для маневрирования и реагирования.

РОВ потеряли контроль над дорогой первого рубежа

Сейчас основной логистической артерией является трасса 2206 и проселочные дороги между ней и дорогой первого рубежа, которые, в свою очередь, под пристальным наблюдением артиллерии СОУ и дронов.

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Сравнительно недавно командование группировки войск "Днепр" сформировало три тактические группы для противодействия расширению плацдарма СОУ на левом берегу. Численно они сопоставимы с двумя бригадами, а в их состав вошли подразделения 26-го МСП 70-й МСД, 144-й ОМСБр, батальоны 810-й ОБр МП, 328-го ДШП 104-й ДШД, а так же ряд МСП территориальных войск, зэков "Шторм-Z" и БАРС. То есть весьма разношерстный суповой набор. И результат действий этого набора – заблокировать расширение плацдарма СОУ за последние две недели не удалось.

Стоит ли готовиться к жесту доброй воли?

Российские оккупационные войска, имея численное превосходство над Силами обороны Украины на левом берегу, не могут полноценно им воспользоваться, поскольку его на самом деле не хватает для контроля всей Херсонской области. Группа войск ограничена в своих действиях и эффективности применяемых подразделений. Говорить о формировании мобильного резерва оперативного уровня не приходится – эта задача невыполнима в нынешних условиях. РОВ поступательно теряют контроль над жизненно важной логистикой.

Выходит, следует готовиться к жесту доброй воли? Нет. Не так быстро.

На сегодняшний день у РОВ есть одно неоспоримое преимущество, которым они тормозят наши действия не только по левому берегу, а фактически по всей линии боестолкновения, – это авиация и КАБы.

Корректируемые авиационные бомбы являются, скажем так, основным спасением РОВ от разгрома по целому ряду локаций, и левый берег является одной из таковых. Массовое применение КАБов значительно осложняет выполнение боевых задач Сил обороны Украины и является главным тормозящим элементом.

Вторым спасением для РОВ все же остается количественное превосходство, ведь командование российских войск может себе позволить пренебрежение потерями и заполнение определенных участков людским ресурсом для создания банально численного барьера. Хотя опять-таки в условиях превосходства артиллерии с правого берега это не долгоиграющее решение.

Но, как мы видим, на одних только КАБах удержать левый берег не удастся, а тот ресурс и те решения, которые бы могли позволить это сделать, на сегодняшний день у оккупантов отсутствуют и вряд ли появятся в обозримом будущем.

В свою очередь, неизбежные и неудержимые процессы на левом берегу могут быть ускорены дополнительным, вполне прогнозируемым фактором, заключающимся в некоем инциденте, который может произойти на основной логистической артерии россиян, питающей весь материковый юг, – на Крымском мосту. Произойди такой инцидент, то события – что на левом берегу, что в Запорожской области – поступательно, но неизбежно приобретут совсем иной оборот.

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Напомним, в Херсонской области российские кафиры сносят памятники жертвам Голодомора 1930-х годов. Таким образом враг демонстрирует извечную ненависть к украинцам – даже давно умершим.

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