Россия не намерена уходить с материковой части Украины — военный эксперт

Российские оккупанты не намерены так просто уходить с материковой части Украины. В Харьковской области россияне находились в ситуации, когда большое количество оккупационных подразделений находится в окружении.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

“Сейчас количество находящихся в Украине пленных из РФ значительно больше, чем украинских военнослужащих у россиян. Потому ситуация в обменном фонде для них патовая. Они должны идти на какие-либо договоренности по обмену пленных в диспропорции. Они затягивают с этим процессом. Также они затягивают с выводом своих подразделений с тех территорий, где они уже обречены. Как вот правобережная часть Херсонской области. Там они были обречены еще в середине июля”, – подчеркнул Александр Коваленко.

Также он добавил, что после того, как ВСУ впервые нанесли удар по позициям российских оккупантов на острове Змеиный, то было понятно, что любой размещенный ими там контингент будет под огневым влиянием ВСУ.

Напомним, что львовские десантники сбили российский многоцелевой истребитель Су-30.

Читайте также: