Россия не объявит войну Украине, по той же причине, почему ее не объявляет Украина – военный эксперт

Россия не объявит войну Украине, по той же причине, почему ее не объявляет Украина – военный эксперт

В случае, если Россия объявит прямую войну, это может полностью ее изолировать от мира на том уровне, который даже она позволить себе не может.

Россия не сможет объявить Украине полноценную войну по той же причине, почему Украина ее не объявляет. Об этом заявил ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов.

«Пошла такая тенденция, что некоторые страны уже объявляют Россию страной-агрессором. Если они объявят войну и Генассамблея ООН, а Украина сразу туда обратится, признает Россию страной-агрессором, то по Уставу ООН все входящие в ООН страны должны потом прекратить любые отношения с Россией», — заявляет эксперт.

Он отметил, что по этой же причине украинская сторона также не объявляет войну.

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«Это касается и нас, почему мы не объявляем войну. Если вы откроете любой договор, раздел форс-мажор начинается со слов "обстоятельства непреодолимой силы"… и первым там стоит война. Это официальный повод, чтобы расторгнуть договор в одностороннем порядке без последствий. Поэтому вряд ли официальное объявление войны состоится», – убежден эксперт.

В то же время, по его словам, в РФ усиливается скрытая мобилизация, но прямая мобилизация невозможна, потому что миф о непобедимой и легендарной армии, которую почему-то теперь нужно усилить, будет разрушен. «Но с военной точки зрения они сегодня уже установили для военкоматов в каждом военном округе план – не менее 200 контрактников в неделю должен давать каждый округ. А 7 округов – это 1400 человек в неделю. За 4 недели – это почти 6 тыс. они должны выдавать контрактников каждую неделю. Они будут это усиливать», — отметил Жданов.

Он добавил, что набор людей продолжается в депрессивных частях страны, но даже там уже люди начинают спрашивать, почему во время "спецоперации" не прекращается поток гробов, а победы все еще нет. «Настроения в российском обществе начинают понемногу меняться. Но только на окраинах, где эти захоронения. Кстати, региональная газета Бурятии написала: состояние тел настолько плохое, что трупный запах не выветривается из этого помещения, где они провожают в последний путь», — отмечает эксперт.

Общая мобилизация в России и ядерная угроза – это и другое ТСН обсудила с военным экспертом

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