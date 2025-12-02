Россия не останавливает войну — военный сказал, к чему следует готовиться украинцам

Командир 429 полка Ахиллес Юрий Федоренко

Россия не намерена останавливать войну в Украине. Шаг за шагом истощая свои ресурсы, прежде всего людей, Кремль продолжает реализацию своих планов по Украине, ожидая, что украинцы внутренне разделятся или покинут страну. Основная цель Москвы остается неизменной — разрушение украинского государства. Такие выводы подтверждаются тактикой, применяемой врагом в тыловых городах.

Об этом в эфире «24 Канала» рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

Он уточнил, что Россия целенаправленно наносит удары ракетами и дронами по жилым кварталам, учреждениям здравоохранения и образования. Это умышленный террор, чтобы заставить людей покидать страну и вывозить свои семьи за границу.

«Готовимся к тому, что война еще может продолжаться долгий период», — сказал он.

По словам Федоренко, боевые действия могут завершиться только тогда, когда одна из сторон потеряет способность выполнять задачи на фронте. Например, если бы украинские войска не смогли удерживать линию столкновения, противник мог бы оккупировать территории, лишить государственности и использовать население как ресурс. Другой вариант — если Россия лишится возможности вести активные штурмовые операции и продвигаться на фронте.

По состоянию на декабрь 2025, отмечает командир полка, ни враг, ни украинская армия не потеряли боевых возможностей. Поэтому условий для завершения войны в ближайшей перспективе (1-1,5 года) пока нет.

Федоренко подчеркнул, что следует готовиться к длительной войне. Подготовка начинается с простых вещей: обеспечение теплой одеждой, запасами воды, реагирование на сигналы воздушной тревоги и пребывание в укрытиях.

«Если она (война — ред.) завершится раньше — это будет исключительно положительный результат для нас», — подытожил военный.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Ирландию сказал, что 20 пунктов мирного плана так называемой «Женевско-Флоридской» формулы готовы.

Он добавил, что это знаменует собой «один из самых сложных, но в то же время самых оптимистичных моментов» для мира в Украине.

Тем временем российская армия оккупировала еще одно украинское село и продвинулась в двух областях. Речь идет о захвате села Казацкое.