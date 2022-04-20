Россия не останавливается в своем кровавом желании уничтожить украинцев: Зеленский о наступлении на Донбассе

Россия не останавливается в своем кровавом желании уничтожить украинцев: Зеленский о наступлении на Донбассе

Россия начала масштабное наступление в Донбассе. Желание государства-оккупантки – уничтожить всех украинцев.

Также страна-агрессор хочет уничтожить Украину.

Об этом 20 апреля на брифинге с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы видим, что Россия не останавливается в своем кровавом желании уничтожить нас, украинцев и наше государство. При чем любой ценой, убивая женщин, детей и беззащитных гражданских. Российские войска начали масштабное наступление на Донбассе и мы это понимаем. Видим все риски и шаги. Они продолжают ракетные обстрелы по всей территории нашего государства, осаждают около 120 тысяч человек только в Мариуполе. Уровень российских преступлений там более масштабный, чем даже в Бородянке", — сказал президент.

Напомним, российские оккупанты на Южнобужском направлении вели огонь по позициям наших подразделений. Бил враг из артиллерии.

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