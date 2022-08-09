"Россия не остановится": Подоляк предупредил о рисках заключения договора об окончании войны с Путиным

Промежуточных вариантов в войне, начатой Россией во главе с диктатором Путиным, Украина не рассматривает. Поскольку в результате это приведет к бесконечной войне.
Российская Федерация по отношению к Украине не остановится. Оккупанты будут постоянно идти дальше.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в разговоре с BBC Украина.
"Мы с вами об этом говорили в самом начале. В таком случае это бесконечная война. Это сценарий Минска-2, 3, 4, 5, бесконечной войны. Потому что Россия – не Северная Корея. Российская Федерация по отношению к Украине не остановится на 38-й параллели. Она будет идти дальше, постоянно дальше — это и есть сценарий бесконечной войны", — ответил Подоляк на вопрос, рассматривает ли украинская власть условный корейский сценарий.
По его словам, после подписания договора об окончании войны есть риски, что россияне переоснастят свою армию, мобилизуют больше оккупантов, еще больше нагреют "пропагандой реваншистские настроения" и пойдут дальше забирать еще какую-то территорию.
"Они приспособятся к санкциям, более того они постепенно сломают консолидацию Европейского Союза, получат там формальных или неформальных союзников. И мы совсем скоро получим следующую войну, но в гораздо худших условиях. Почему? А потому что нам скажут: вы тогда не довели все до конца. Вы ведь тогда были так мощны, мы же вам помогали, но вы не пошли до конца, в правильный финал. А сегодня мы уже не можем вам помогать, мы не можем каждый год своим обществам в Германии, Франции, Италии, Испании говорить: а давайте еще раз Украина будет воевать с Россией, еще раз дадим им несколько сотен миллиардов евро, еще раз примем беженцев из Украины", – сказал Подоляк.
Советник главы Офиса президента подчеркнул, что Украина не может жить в этом формате.
"Россия не остановится. Еще раз говорю: это не Северная Корея", — подытожил он.
Ранее Кулеба подчеркнул, что при любых обстоятельствах Украина никогда не забудет ни одну свою оккупированную территорию.
Напомним, Пионтковский рассказал о провалах и угрозах диктатора Путина.
Как сообщалось, Блинкен объяснил, почему США не позволят России захватить Украину.
Читайте также: