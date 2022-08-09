"Россия не остановится": Подоляк предупредил о рисках заключения договора об окончании войны с Путиным

Промежуточных вариантов в войне, начатой Россией во главе с диктатором Путиным, Украина не рассматривает. Поскольку в результате это приведет к бесконечной войне.

Российская Федерация по отношению к Украине не остановится. Оккупанты будут постоянно идти дальше.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в разговоре с BBC Украина.

"Мы с вами об этом говорили в самом начале. В таком случае это бесконечная война. Это сценарий Минска-2, 3, 4, 5, бесконечной войны. Потому что Россия – не Северная Корея. Российская Федерация по отношению к Украине не остановится на 38-й параллели. Она будет идти дальше, постоянно дальше — это и есть сценарий бесконечной войны", — ответил Подоляк на вопрос, рассматривает ли украинская власть условный корейский сценарий.

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По его словам, после подписания договора об окончании войны есть риски, что россияне переоснастят свою армию, мобилизуют больше оккупантов, еще больше нагреют "пропагандой реваншистские настроения" и пойдут дальше забирать еще какую-то территорию.

"Они приспособятся к санкциям, более того они постепенно сломают консолидацию Европейского Союза, получат там формальных или неформальных союзников. И мы совсем скоро получим следующую войну, но в гораздо худших условиях. Почему? А потому что нам скажут: вы тогда не довели все до конца. Вы ведь тогда были так мощны, мы же вам помогали, но вы не пошли до конца, в правильный финал. А сегодня мы уже не можем вам помогать, мы не можем каждый год своим обществам в Германии, Франции, Италии, Испании говорить: а давайте еще раз Украина будет воевать с Россией, еще раз дадим им несколько сотен миллиардов евро, еще раз примем беженцев из Украины", – сказал Подоляк.

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Советник главы Офиса президента подчеркнул, что Украина не может жить в этом формате.

"Россия не остановится. Еще раз говорю: это не Северная Корея", — подытожил он.

Ранее Кулеба подчеркнул, что при любых обстоятельствах Украина никогда не забудет ни одну свою оккупированную территорию.

Напомним, Пионтковский рассказал о провалах и угрозах диктатора Путина.

Как сообщалось, Блинкен объяснил, почему США не позволят России захватить Украину.

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