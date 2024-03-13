Россия не остановится в своей агрессии: в ГУР сообщили о военных планах Кремля

Это то, о чем бы Путин мечтал перед своей очередной так называемой "коронацией".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что задача для российской пропаганды и политическая задача в целом – это полный восторг украинского Донбасса.

Об этом говорилось в новом проекте "Высокий кабинет" на телеканале FREEДОМ.

"В общем, безусловно, эти планы известны... Задача для пропаганды и политическая задача – это полный восторг украинского Донбасса. Это то, о чем Путин мечтал бы перед своей очередной коронацией, которая должна состояться после так называемых выборов... Безусловно, им нужно показывать победы", – отметил Юсов.

При этом он подчеркнул, что в планы для дальнейшей агрессии РФ входит не только Украина.

"Угроза со стороны Путина, со стороны сегодняшней России – это угроза не только Украине, а угроза всему свободному миру и в том числе европейскому сообществу... Те гибридные методы и прямое военное вмешательство, которое было и в Грузии, и в других точках мира ". и Сирия, и другие примеры можно назвать огромное количество — это, безусловно, показывает, что Россия не остановится в своей агрессии", — пояснил представитель ГУР.

Напомним, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов также рассказывал, готовит ли ГУР подарки россиянам весной – до 9 мая.

Он рассказал и о ресурсе, который остается в РФ для влияния внутри Украины, а также об украинском сопротивлении на временно оккупированных территориях.

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