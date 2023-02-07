Россия не оставила в Черном море ни одного ракетоносителя: что известно

По состоянию на 7 февраля российская корабельная группировка в акватории Черного моря почти в полном составе скрывается в пунктах базирования. Ведь в море сильный шторм – 5-7 баллов.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты оставили на дежурстве два корабля.

"Именно поэтому корабельная группировка врага почти полностью прячется в пунктах базирования. На дежурстве осталось два корабля, но они не ракетоносители. Они собирают информацию о надводной обстановке", — сообщила она.

Между тем, в Азовском море из-за шторма на боевом дежурстве также нет ни одного российского корабля.

Впрочем, Гуменюк подчеркнула, что отсутствие кораблей не означает, что россияне не совершат ракетную атаку. Ведь вывод ракетоносителя в море занимает до двух часов. Именно поэтому ситуация может изменяться, подчеркнула она.

Напомним, британские разведчики отмечают, что россиянам в ближайшие недели не удастся достичь весомых успехов в наступательных действиях в Донецкой области из-за нехватки боеприпасов и квалифицированных подразделений. РФ пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине с начала января 2023 года.

Читайте также:

Эксклюзивные инсайды от руководителя армейской авиации