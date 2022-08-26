Россия не оставляет попыток наступать на Донецком направлении: утренняя сводка Генштаба ВСУ

На Донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 26 августа.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Из ствольной артиллерии враг производил обстрелы гражданской инфраструктуры возле сел Шалыгино, Шевченково и Екатериновка Сумской области.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии объекты в районах населенных пунктов Харьков, Сосновка, Дементиевка, Слатино, Борщева, Победа, Русские Тишки, Рубежное, Лебяже, Мосьпаново, Гусаровка. Продолжил активно задействовать БПЛА для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.

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На Славянском направлении противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения продвижения подразделений Сил обороны. Продолжал производить огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Норцовки, Дмитровки, Долины, Мазановки и Богородичного.

На Краматорском направлении осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры из артиллерийских систем неподалеку от Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григорьевки, Звановки и Раздолевки.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцева, Соледара, Белогоровки и Яковлевки. У Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, успеха не имел.

На Авдеевском направлении обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровка, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Железного и Опросного.

На Новопавловском направлении подразделения противника продолжали огненное поражение территорий возле Павловки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара, Владимировки и Великой Новоселки из танков и артиллерии разных типов.

В Запорожском направлении враг из имеющегося вооружения обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Гуляйпольское, Малиновка, Белогорье, Дорожнянка, Волшебное, Орехов, Малая Токмачка, Шевченко, Времовка, Щербаки, Новоселка, Полтавка и Новополь.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредоточивает на недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь. Осуществил обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах Николаева, Александровки и еще двадцати населенных пунктов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка российских оккупантов основные усилия сосредотачивается на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Напомним, украинские военные на этой неделе уничтожили семь вражеских складов боеприпасов на юге страны и это еще не конец, ведь неделя еще продолжается. В то же время оккупанты пытаются установить паромные переправы для настройки альтернативных транспортных артерий.

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