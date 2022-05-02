Россия не оставляет попыток выйти на границы Херсонской области — Генштаб

Россия не оставляет попыток выйти на границы Херсонской области — Генштаб

В Генеральном штабе ВС Украины рассказали, что происходит на фронте 2 мая.

Так, российские захватчики, которые вновь обстреляли мост в Одесской области, на Южнобужском направлении ведут боевые действия, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

Об этом говорится в сведении Генштаба вечером 2 мая.

В сообщении говорится, что враг не оставляет попыток выйти на административную границу Херсонской области.

"Продолжает развертывание подразделений реактивной и ствольной артиллерии для огневого поражения позиций наших войск. Продолжается опрокидывание материальных средств с временно оккупированной территории АР Крым с использованием железнодорожной инфраструктуры Украины", – рассказали защитники.

Напомним, оккупанты осуществили наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец. Кроме того, по данным Генштаба, на Изюмском направлении продолжаются наступательные действия противника по направлениям Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск.

Удастся ли оккупантам провести псевдореферендум на Херсонщине

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