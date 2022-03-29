Россия не отводит от Киева войска, а перемещает их для нового наступления на другие территории Украины – Пентагон

Россия не отводит от Киева войска, а перемещает их для нового наступления на другие территории Украины – Пентагон

В Пентагоне подчеркнули, что не нужно обманывать "себя заявлениями России" якобы об отводе войск.

По данным Министерства обороны США, несмотря на то, что небольшое количество российских войск отошло от Киева за последний день, однако это нельзя назвать деэскалацией.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает CNN.

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По словам Кирби, Россия передислоцирует войска для наступления в другие районы Украины. Он добавил, что не нужно обманывать "себя заявлениями России" якобы об отводе войск.

"Мы считаем, что это перемещение, а не реальный отвод, и что мы все должны быть готовы к большому наступлению на другие территории Украины. Это не значит, что угроза Киеву закончилась. Никто не должен обманывать себя недавними заявлениями Кремля о том, что он вдруг сократит военные атаки под Киевом или какими-либо сообщениями о том, что он собирается вывести все свои силы", – сказал Кирби.

Он добавил, что силы РФ перемещения двигаются больше на север, но о конечном назначении оккупантов — неизвестно. "Мы оцениваем, что это, скорее всего, перепозиционирование, которое будет использовано где-нибудь в Украине. Где именно, мы не знаем", – сказал он.

Напомним, по результатам переговоров в Стамбуле российская сторона заявила, что кафиры сократят военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

Тем временем в Киевской ОГА сообщают, что на Гомельщине Республики Беларусь зафиксирована перевозка мобильной баллистической ракетной системы "Искандер-М" в направлении государственной границы с Украиной.

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