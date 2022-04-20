Россия не получила территориальных достижений в наступлении на Донбассе — чиновники США

Линии фронта остаются статическими, и ни одна большая территория не перешла в руки российских военных.
Высокопоставленные чиновники из США заявили, что в начале расширенного наступления России на Донбассе страна-агрессор не имела никаких серьезных территориальных достижений.
Об этом сообщает CNN.
По словам чиновника, в США было зафиксировано несколько новых атак российских войск. Однако отмечается, что это были пробные атаки для проверки украинской обороны. Также линии фронта остаются статичными, и ни одна большая территория не перешла в руки российских военных.
Чиновник добавил, чтобы помочь подготовить украинские силы к предстоящим боям, США планирует оказать помощь на 800 млн долларов.
Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что "воздушный парк ВСУ несколько увеличился".
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