"Россия не помогает, а тупо стирает Донбасс!": пропагандист Прилепин не сдержался и высказал всю правду в эфире (видео)

Экс-советник убитого "главы ДНР" Захарченко, российский пропагандист Захар Прилепин признал, что РФ способна только уничтожать Донбасс.

Об этом рассказал украинский блогер и журналист Денис Казанский.



Российский писатель и пропагандист Захар Прилепин на российском ТВ с грустью заявил, что российская армия не может дойти до Киева, поэтому все, что ей остается – это "руинировать города Донбасса".

Напомним, ранее Денис Казанский рассказал, что Соледар российские оккупанты захватили год назад, а сейчас там нет ни одного уцелевшего дома. "Этот город Россия захватила год назад и просто бросила. В нем больше нет людей и не видно ни одного целого дома", – написал Казанский.

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