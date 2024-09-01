Россия не позволяет жителям эвакуироваться из Курской области – ВСУ

Россия отказывается предоставить гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц из Курской области. Между тем, российские войска продолжают обстреливать мирные города и села, а местные жители обращаются к украинским военным с жалобами на то, что не имеют возможности уехать.

Об этом сообщил спикер Оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник во время телемарафона.

Спикер отметил, что украинские военные общаются с жителями приграничных населенных пунктов Курской области. Местные жители выражают желание мира и просят либо прекращения боевых действий, либо предоставления гуманитарного коридора для эвакуации, но Россия не обеспечивает такой возможности.

Он также отметил, что российская армия обстреливает населенные пункты, где нет военных, используя управляемые авиационные бомбы и дроны. В частности, недавно был разрушен ледовый стадион в Судже и школа-интернат.

Мысник добавил, что Силы обороны пытаются создать нормальные условия на контролируемых территориях, однако большинство жителей Суджи вынуждены ночевать в подвалах из-за постоянных обстрелов.

Напомним, в Курской области бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады захватили новейший российский Т-90М, четыре Т-80 БВМ и два Т-72. С начала операции украинские десантники затрофеили семь российских танков.

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