Россия не прекращала реванш: Зеленский – о повторном наступлении оккупантов

По словам президента, запрос к партнерам по усилению поддержки как раз связан с действиями РФ. Но очень важно, чтобы поддержка иностранных партнеров не задерживалась.

Реванш России на Донбассе не останавливался. И он усиливается там постоянно, усиливается каждый день.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность нового наступления российских оккупантов в ближайшее время.

"Реванш, он понятен. Скажу откровенно, мы уже считаем, что на Донбассе реванш не останавливался. И он усиливается там постоянно, усиливается ежедневно. Ежедневно у них либо новые группы военных кадровых, либо мы видим увеличение количества вагнеровцев", – сказал президент под время совместного брифинга с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Одессе.

По словам Зеленского, запрос к партнерам по усилению поддержки как раз связан с действиями РФ. Но очень важно, чтобы поддержка иностранных партнеров не задерживалась.

Президент также подчеркнул, что вся информация, поступающая от разведки, сразу передается партнерам, потому что РФ очень стремится к реваншу.

В то же время Владимир Зеленский выразил уверенность, что РФ не удастся захватить Украину, постепенно готовящую свое контрнаступление.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский заявил, что новое вероятное наступление армии РФ может прийтись на 24 февраля, но точная дата неизвестна, ведь зависит от динамики на фронте. Угрожающими являются Донецкое, Луганское и Запорожское направления.

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