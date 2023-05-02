Россия не применяет в войне в Украине разрекламированные Су-57 и Су-75 — Воздушные силы

Юрий Игнат отметил, что Россия любит хвастаться танками и самолетами на парадах, однако в мировой практике акцент делается на других технологиях, нежели рекламирует РФ.

Воздушные силы не зафиксировали факты применения российских самолетов Су-57 и Су-75 в воздушном пространстве Украины.

Об этом во время брифинга сообщил представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает "Укринформ".

"У них есть самолет Су-57, который они показывали на выставках часто, есть самолет также Су-75. Тот с двумя двигателями, тот с одним. Это такие "суперсамолеты", как они называют, шестого поколения, о которых не раз писали их паблики, которые они на фронте показали, где-то бросали ракеты. Воздушными силами Украины не зафиксированы факты применения этих самолетов в воздушной агрессии против Украины", — сообщил Игнат, добавив, что нельзя исключить, что враг дистанционно применял их.

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По словам спикера, у России достаточно других самолетов и вертолетов, которые чаще всего применяются на линии боевого столкновения. Также Игнат отметил, что Россия любит хвастаться танками и самолетами на парадах, однако в мировой практике акцент делается на других технологиях, нежели рекламирует РФ.

В частности, воздушные силы всех стран мира не делают ставку на то, что демонстрирует Россия на аваиашоу – выполнении различных маневров самолета, поскольку сегодня это не играет большой роли в бою. В частности, США, являющиеся одним из ведущих производителей боевой авиации F-35, F-22 делают ставку на новые технологии "кто кого раньше увидит, применит вооружение и первым уничтожит врага".

Ранее Игнат заявил, что армия РФ использует все аэродромы и военные базы в Крыму для применения российской авиации и прикрытия ею своей черноморской группировки. Российская авиация наносит удары управляемыми авиабомбами и управляемыми авиационными ракетами с территории ТОТ Крыма по подконтрольной Украине территории.

Напомним, Юрий Игнат подчеркнул, что инфраструктура Украины готова для истребителей F-16, в стране есть десятки военных аэродромов.

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