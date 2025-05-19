Россия не смогла запустить ядерную ракету "Ярс": все указывает, что пуска не было

Пуск РС-24 «Ярс» / © Defence express

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Несмотря на то, что в РФ планировали в ночь на 19 мая осуществить учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс», все указывает на то, что его просто не было.

Об этом пишет Defense Express.

Напомним, что по данным ГУР МОУ, пусковой район был максимально нетипичным — в Свердловской области, рядом с населенным пунктом Свободный. Там же и базируется 433-й полка 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения РФ. От него до Нижнего Тагила всего 25 км.

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Поэтому любой пуск был бы с огромной долей вероятности снятым местными. После чего Сеть бы пестрила следующими фото:

Пуск РС-24 «Ярс» / © Defense Express

Также россияне могли бы наблюдать за полетом ракеты. Учитывая, что основным российским полигоном, куда целятся межконтинентальными ракетами является Кура на Камчатке, то полет этой ракеты должен был наблюдать на значительной территории Сибири и Дальнего Востока от Ханты-Мансийска до Магадана. Но ни одного видео с ее полетом опубликовано не было.

Почему именно россияне не совершили запуск, остается неизвестным. В конце концов в 2023 году РФ вдвое подряд не смогла штатно осуществить сбивавшиеся с курса запуски РС-24 «Ярс». В конце концов, любая ракета проходит предполетную проверку и вряд ли Кремль заинтересован в том, чтобы перед переговорами Путина и Трампа показать несостоятельность сил ядерного сдерживания.

Также не исключена нештатная ситуация на первом этапе полета сразу после старта. Несмотря на то, что «Ярс» является глубокой модернизацией «Тополь», всегда существует риск отказа. Также напомним, что в конце сентября 2024 г. в РФ на космодроме «Плесецк» в пусковой шахте взорвался РС-28 «Сармат».

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