Россия не сможет бить "Орешником" в ближайшее время: в чем причина

Ракетная атака / © ТСН.ua

Реклама

Угроза повторных ударов ракетой «Орешник» в ближайшее время минимальна. Российский военно-промышленный комплекс пока не способен обеспечить серийное использование этих ракет.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

По словам специалиста, украинцам не стоит ожидать атак именно этим типом вооружения в ближайшие месяцы. Причиной является ограниченное количество производимых единиц.

Реклама

«Атак „Орешником“, вероятнее, еще полгода не будет», — подчеркнул Романенко.

Эксперт подчеркнул, что использование этой ракеты было скорее демонстрацией силы и актом устрашения, чем системной военной тактикой, которую враг может поддерживать постоянно.

Свой прогноз Валерий Романенко строит на информации, обнародованной главой Главного управления разведки. Разведданные говорят о том, что Россия фактически пошла ва-банк, использовав экспериментальные образцы.

«Господин Кирилл Буданов сказал, я думаю, что у него есть соответствующая информация, человек квалифицирован и не будет просто так сообщать, что у россиян есть не более двух таких ракет», — пояснил эксперт.

Реклама

Учитывая, что одна из ракет уже была запущена по территории Украины, в запасе у Кремля, вероятно, осталась лишь одна единица, или запасы исчерпаны полностью. Для изготовления новых ракет такого класса России потребуется значительное время.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что показательный удар российской армии ракетой «Орешник» по Львовщине стал вызовом не только Украине, но и странам Евросоюза.

По его словам, применение баллистики средней дальности вблизи границ ЕС демонстрирует угрозу столицам Европы и подчеркивает необходимость создания общей системы коллективной защиты.