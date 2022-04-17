Россия не сможет бомбить Украину как Сирию: военный эксперт объяснил причину

Украинские бойцы уже уничтожили 165 самолетов и 146 вертолетов РФ.

Военный эксперт Юрий Федоров заявил, что Россия не сможет бомбить Украину как Сирию и объяснил почему.

Об этом он рассказал в комментарии OBOZREVATEL.

"Сирийские повстанцы не имели, как не имеют и сейчас, никаких средств ПВО. Российская авиация делала это совершенно безнаказанно. Сейчас я не уверен, что авиация сможет так же безнаказанно бомбить Украину. Я даже уверен, что не сможет. Ведь количество сбитых украинской армией самолетов РФ за время войны превысило 150 единиц. Это очень серьезные потери", — подчеркнул Федоров.

Военный эксперт уточнил, что речь идет не столько о самих самолетах, сколько о подготовленных российских летчиках.

"Особенно я имею в виду потери не столько самолетов, сколько подготовленных летчиков. Не просто выпускников, а летчиков, которые имеют опыт участия в боевых действиях, имеют долгий опыт подготовки, способны уклоняться от средств ПВО, бороться с самолетами противника и т.д. Это летчики очень высокой квалификации, как и везде в мире", – добавил он.

Стоит отметить, что по состоянию на 17 апреля украинские бойцы уничтожили 165 вражеских самолетов и 146 вертолетов. Общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 20,3 тысячи человек.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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