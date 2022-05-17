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Россия не сможет повторно вторгнуться в Украину на восточных направлениях — Жданов

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Россия не сможет повторно вторгнуться в Украину на восточных направлениях — Жданов

Фото: Associated Press

У Россия нет усилий и средств для того, чтобы сформировать ударные группировки для повторного вторжения на восточных направлениях – там, где Вооруженные силы Украины вышли на государственную границу, включая Харьковскую область.

Об этом 17 мая заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "Freeдом".

"Здесь нам нужно просто переходить к обороне и оборудовать оборонные пункты для того, чтобы избежать проникновения. А все, что они сформируют, даже в Брянской и Белгородской областях, это будет, скорее всего, направлено именно на Донецкое и Луганское направления", — считает Жданов.

Он отметил, что эти два направления остаются главными для РФ. По его словам, там оккупанты не оставляют попыток проводить наступательные действия.

Напомним, Жданов объяснил, что сейчас нет возможности деблокировать Мариуполь военным путём. Поэтому вывоз защитников из "Азовстали" и последующий их обмен на россиян — это единственный выход.

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