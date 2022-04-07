"Россия не способна просчитать несколько шагов вперед, они принимают решения поспешно" — Арестович

Арестович также отметил, что МИД России – самое слабое звено на политической арене.

Армия России растеряна, они принимают решение поспешно, не посоветовавшись, не выработав одну линию, они просто теряют лицо.

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.

"Мизерабельность российского режима проявляется в таких вещах – ну поймали вас уже, у вас же есть самый простой выход – накажите конкретно командира до уровней роты и батальона. Скажите, да, военный преступник и так далее. Советский Союз убил миллион афганцев, но умудрился посадить больше сто человек за военные преступления вообще-то... Да эти даже на это не способны. Ну посадили, скажите, русская армия большая, честная, могучая, гладит детей по головке, раздает конфеты, но у нас есть несколько отщепенцев. Вот они во всем виноваты, они и сядут. Но нет, они будут терять лицо и будут изображать на весь мир, что они там не обо**ались", — сказал он.

По его словам, россияне даже не могут просчитать на два шага вперед, они не могут самый простой медийный эффект просчитать. Это значит, что они растеряны, они принимают решение наспех, не посоветовавшись, не выработав одну линию.

"МИД здесь – самое слабое звено по одной простой причине, потому что они взаимодействуют с международными партнерами, у них все это летит. Им первым предоставляют неоспоримые доказательства. А Лавров, как бы к нему ни относились, среди прочего, профессиональный дипломат экстрекласса, пережил по пять министров других стран. Ну, экстракласса, подразумевается, даже не класса, экстра представленности в дипломатическом, какого класса, я сомневаюсь, он же до последнего петлял от Крыма, его только, на Крымскую платформу удалось запихнуть", — считает Арестович.

По его словам, до этого министр иностранных дел Сергей Лавров всячески избегал поездок в Крым, потому что сложно объяснить международным коллегам, почему он уехал на оккупированную и аннексированную территорию.

Также читайте Россия может лишиться важного союзника в Азии после зверств в Буче

"Теперь он вынужден отдуваться, из них делают козлов отпущения, из МИД. Они вынуждены мекать эти бессмысленные оправдания на фоне изнасилованных 10-летних детей о том, что это сами украинцы, и сами американцы и так далее. Ну их припрут просто криминальным международным судом, группы который вовсю работают с Украиной в отношении этих преступлений, этих и других. И мы помним, что дело уголовного международного суда ООН о геноциде России, квалифицировано было как геноцид, то есть подозрение геноцида расследования будет еще сильно задолго до Бучи и Гостомеля", - отметил Алексей Арестович.

Напомним, Арестович рассказал о попытке оккупантов оцепить зону ООС.

Читайте также: