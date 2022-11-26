Россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выиграет ее – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что победа России в войне против Украины маловероятна, и – что Москва не должна достичь своих целей на поле боя.

Свое заявление политик сделал на конференции СДПГ Бранденбурга в Котбусе 26 ноября, сообщает Spiegel.

"Учитывая поддержку Германией атакованной Украины, становится все более очевидным, что Россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выиграет ее", — сказал Шольц.

Он еще раз пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мы делаем это финансово, гуманитарно – и мы все знаем: тоже с поставками оружия", – заметил немецкий канцлер.

Он также отметил важность своей встречи с лидером Китая Си Цзиньпином, на которой оба политика предостерегли РФ от использования ядерного оружия. Страны G20 тоже заявили, что в этой войне нельзя использовать ядерное оружие.

Напомним, несколькими днями ранее Шольц заявил, что нужно быть готовыми к эскалации в войне в Украине, учитывая развитие боевых действий и очевидные неудачи России.

Вместе с тем канцлер ФРГ заявил, что бомбовый террор России против гражданской инфраструктуры Украины должен прекратиться, и Москва должна вывести свои войска и завершить войну "немедленно".

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