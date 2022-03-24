"Россия не умеет воевать, весь мир понимает, что есть варварская страна с бесчеловечной философией", — Подоляк

По словам советника главы ОП, переговорная группа стала более адекватно воспринимать происходящее.

Переговорщики зависят от политических элит так же, они частично являются этой элитой. Они оперируют обсуждениями, которые кулуарно ведут среди людей, с которыми общаются.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "НВ".

"Поэтому переговорная группа стала тоже более адекватно воспринимать происходящее. Но все же их тоже должно еще немного попустить. Я думаю, что этот перелом уже скоро будет точно, такой существенный перелом. Потому что еще какие-то мифы у них в голове к сожалению есть", — отметил он.

По словам Подоляка, есть плохая сторона этой медали. Эта сторона называется «гуманитарными катастрофами».

"Они сегодня уже не воюют с украинской армией. Они просто не умеют воевать. Здесь не о чем говорить, они вообще не умеют воевать. Все эти понты были для фильмов и пропагандистских роликов. Поскольку воевать они не умеют, они пошли по сирийскому сценарию ", – сказал он.

Они перерезают все линии коммуникаций, по которым идет логистика: продуктовая, пищевая, любая логистика в города. Они хотят, чтобы в этих городах люди просто умирали. А для того, чтобы людям было страшно, ночами, днями бомбят эти города крылатыми ракетами или авиационными бомбами. Россия сегодня для всего мира (а у нас война идет в прямом эфире, все видят, что происходит) упустила любой шанс на то, чтобы называться нормальной цивилизованной страной.

"Мы это понимали и раньше, потому что мы соседи, мы видели модель их поведения. Однако мир как-то так осторожно говорил: но ведь есть великий Достоевский, есть Пушкин, есть Чайковский. А сейчас весь мир понимает, что нет никакой цивилизации под названием Российская Федерация. Есть варварская страна с бесчеловечной жизненной философией. Плохо, что мы за это понимание платим такую высокую цену. Но хорошо, что мир наконец-то избавится от этого иллюзорного представления о России, что это страна, с которой можно вести цивилизованный разговор", — резюмировал Подоляк. .

Также, по его словам, переговоры между Украиной и Россией идут очень тяжело. Рабочие группы постоянно ведут переговоры в онлайн-формате, однако значительного прогресса достичь пока не удалось. Россия изменила модель поведения на переговорах с Украиной.

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