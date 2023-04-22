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Россия не пустила 14 грузовиков с ранеными солдатами: часть россиян погибла

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Россия не пустила 14 грузовиков с ранеными солдатами: часть россиян погибла

Ликвидированный российский оккупант. / Фото: Associated Press

Раненым солдатам не оказали должной медпомощи.

Российская оккупационная армия продолжает нести большие потери во время боевых действий в Украине. Впрочем, забирать солдат домой на лечение РФ не торопится. На днях Россия не уронила на свою территорию 14 грузовиков с ранеными оккупантами.

Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что 17 апреля с временно оккупированной территории Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области враг пытался провести медицинскую эвакуацию. Перевозили раненых 14 грузовых автомобилей. Впрочем, когда грузовики пытались пересечь границу, то на территорию РФ по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее назад.

Известно, что во время перемещения часть военнослужащих российской армии не выжила из-за отсутствия должной медицинской помощи. Другую часть захватчиков, а это более 50 человек, перевезли в больницу на базе Троицкой центральной районной больницы.

Как сообщалось, с 24 февраля 2022-го по 22 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 185 730 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 680 военных. Данные уточняются.

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Дата публикации
Просмотры
1348
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