Россия не видела такого поражения со времен распада СССР: политический аналитик рассказал о проигрыше Путина

Мобилизация в РФ, которую объявил глава Кремля Владимир Путин, и аннексия части Украины – это путь к полному поражению.

Об этом рассказал научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today Питер Дикинсон в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, реакция Путина на ситуацию очевидна: он понимает, что проигрывает полномасштабную войну Украине и стоит на пороге исторического поражения, которое Россия не видела с 1991 года, когда распался Советский Союз.

Путин находится на пороге исторического поражения, которого Россия не видела с 1991 года. Он понимает, что проигрывает эту войну. И сейчас Путин поднимает ставки как человек, который проигрывает в казино: все выше и выше. Существует большая вероятность того, что с такими ставками [как частичная мобилизация] он проигрывает российскому обществу”, — сказал Дикинсон.

Он отметил, что ситуация в России уже не стабильна, а именно из-за мобилизации мужчин призывного возраста.

“Мы видели, что происходило в Дагестане. И очень важна была речь президента Украины Владимира Зеленского, когда он обратился прямо к людям из Дагестана [призывав не идти гибнуть в войне, развязанной Путиным]. Это был хитрый ход, потому что он понимает, в чем слабость россиян и путинского режима”, — подчеркнул эксперт.

По мнению Дикинсона, игнорировать все угрозы Путина не стоит, особенно когда речь идет о ядерном шантаже.

“Мы говорим о вещах, которые нельзя полностью игнорировать — это безопасность в мире и существование Украины. Но, конечно, реагировать на каждое слово Путина тоже не обязательно. Человек хочет быть в центре внимания. Это нужно иметь в виду, но не обязательно реагировать на каждую его дикую угрозу”, — сказал он.

Дикинсон подчеркнул, что лучшим ответом на угрозы кремлевского режима станет последовательная поддержка Киева.

“Ужесточать санкции против России, дать четкий месседж, что западный мир будет поддерживать Украину к победе. И никаких компромиссов”, — резюмировал Питер Дикинсон.

Ранее эксперт сообщал о том, что вероятность применения ядерного оружия РФ очень низкая. Это уже второй случай, когда РФ и глава Кремля Владимир Путин лично молча проглотил то, что ВСУ освобождают оккупированные территории.

Напомним, 2 октября в Сети начали публиковать фотографии военнослужащих ВСУ с флагом Украины у стелы в поселке Торское Донецкой области.

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