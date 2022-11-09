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Россия не возобновит полноценное движение по Крымскому мосту к осени 2023 года – британская разведка

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
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903
Время на прочтение
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Россия не возобновит полноценное движение по Крымскому мосту к осени 2023 года – британская разведка

Фото: Associated Press

Россияне не смогут завершить ремонт Крымского моста за указанный ранее период.

Россия продолжает ремонт Крымского моста, но вряд ли он будет полностью запущен до сентября 2023 года.

Об этом говорится в ежедневном обзоре министерства обороны Великобритании.

Так, 8 ноября оккупанты планировали начать замену 64-метрового прилета автомобильной части моста. Для замены поврежденных участков дороги понадобится еще три пролета.

Так называемые "власти" Крыма утверждают, что эта часть переправы будет восстановлена до 20 декабря. Однако на брифинге, предоставленном главе Кремля Владимиру Путину, было отмечено, что работы на другой проезжей части приведут к нарушению дорожного движения до марта 2023 года.

Россияне заявили, что планируют заменить поврежденный железнодорожный мост к сентябрю 2023 года. Однако британская разведка считает это маловероятным, поскольку ремонтные работы будут сильно зависеть от погодных условий в течение зимних месяцев.

Один путь открыт, но движение железнодорожного транспорта остается ограниченным. Ремонтные работы будут сильно зависеть от погодных условий в течение зимних месяцев.

"Атака по Крымскому мосту нарушила российские материально-технические поставки Крыма и юга Украины и уменьшила способность России перемещать военную технику и войска по железной дороге или автодороге. Повреждение моста, недавняя атака на черноморский флот в Севастополе и возможный выход из Херсона усложняют способность российского правительства рисовать картину военного успеха", – сообщает разведка.

Подрыв Крымского моста

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту раздался взрыв. Впоследствии СМИ РФ сообщили о пяти погибших.

Президент России Владимир Путин назвал взрывы на Крымском мосту "терактом" и обвинил по всей Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что подрыв Крымского моста, вероятно, организовали сами же россияне из-за внутриполитических конфликтов.

В воскресенье, 9 октября, россияне начали массово бежать из аннексированного Крыма. На выезде с полуострова образовалась огромная очередь из автомобилей.

Позже ФСБ назвала "организатором" инцидента главы военной разведки Украины Кирилла Буданова.

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Дата публикации
Просмотры
903
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